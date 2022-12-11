انت الان تتابع خبر اعتقال تجار مخدرات اثناء عملية الاستلام والتسليم في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بجهود قضائية وبناء على خطط وقرارات قضائية مسبقة تم تكليف فريق عمل من قبل ضباط خلية الصقور في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى".

وأضاف: "بعد نصب كمين محكم لمجموعة تعمل في تجارة المخدرات تم القاء القبض على متهمين اثنين اثناء عملية الاستلام والتسليم في الموصل الجانب الأيمن" لافتاً انه "ضبط بحوزتهم كمية من مادة الحشيشة المخدرة تقدر بـ 8 كغم (35) قطعة".



وأشار انه "تم تقديم المتهمين الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وفقاً للقانون".