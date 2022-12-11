انت الان تتابع خبر عاصفة ثلجية تتسبب بتعطيل 50 رحلة في مطارات موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحتى الثامنة صباحا اليوم الأحد، تم تأجيل 5 رحلات جوية وإلغاء 4 رحلات أخرى في مطار فنوكوفو، وفي مطار "دوموديدوفو" تأخرت 35 رحلة جوية، وفي مطار "شيريميتيفو"، تأخرت 11 رحلة، وألغيت اثنتان.

وتغير توقيت الرحلات في مطارات موسكو بسبب استمرار تساقط كميات كبيرة من الثلوج منذ مساء أمس السبت، وما زالت مستمرة اليوم الأحد.



وشهدت مناطق وسط روسيا عاصفة ثلجية قوية ما أدى إلى تراكم الثلوج وتشكل طبقات جليدية سميكة.

وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا طارئا بشأن الطقس، وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج قد تتجاوز الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله سنة 1960.