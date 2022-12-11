انت الان تتابع خبر الاعدام بحق "مجرم" يعمل ضمن عصابة دولية لجلب المخدرات من دول الجوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم القاء القبض على المجرم في محافظة نينوى/ منطقة العبور معترفاً بجريمته بكافة ادوار التحقيق".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة 27 /اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

