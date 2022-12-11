انت الان تتابع خبر بعد الإطاحة بكاستيلو.. رئيسة بيرو تعلن تعيين حكومة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

عينت رئيسة بيرو، دينا بولوارت، حكومة جديدة بعد توليها المهام في البلاد مع تصاعد الاحتجاجات للمطالبة بانتخابات جديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيلو.



وكانت بولوارت، قد أدت اليمين الدستورية سابقا، كرئيسة جديدة للبلاد بعد أن صوت البرلمان على عزل الرئيس بيدرو كاستيلو عقب فترة وجيزة من طلبه حل المجلس التشريعي.

ووافقت بولوارت السبت على التشكيل الجديد لمجلس الوزراء.

وتم الإعلان عن المحامي، بيدرو ميغيل أنغولو، في منصب رئيس الوزراء، في حين أن آنا سيسيليا غيرفاسي، هي وزيرة الخارجية الجديدة بحيث شغلت سابقا منصب القنصل العام في كندا والولايات المتحدة.

وسيشغل الجنرال السابق في الشرطة سيزار سرفانتس منصب وزير الداخلية ويشرف على شرطة البلاد.

وذهب منصب رئيس وزارة الدفاع إلى ألبرتو أتارولي، الذي شغله سابقا من عام 2011 إلى عام 2012 في إدارة الرئيس أولانتا هومالا.

وسيعمل كوزير للمالية أليكس كونتريراس، الذي شغل منصب نائب وزير المالية في الحكومة السابقة وعمل سابقا في البنك المركزي في بيرو.

وتبنى البرلمان في بيرو الأربعاء قرارا بعزل الرئيس بيدرو كاستيليو من منصبه واتهمه "بمحاولة الانقلاب" في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.