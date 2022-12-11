شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بـ"الشيوخ" تستكمل اليوم مناقشة تيسير إجراءات التقاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، وذلك لاستكمال مناقشة تيسير إجراءات التقاضي.

وكان النائب فرج فتحى فرج أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، قال إن اللجنة تعد حاليا دراسة كاملة عن تيسير إجراءات التقاضي في مصر من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وتشمل الدراسة الإجراءات الجنائية حيث يتم مناقشة معوقات التقاضى بشكل عام في المحاكمات المدنية والجنائية وبعد الدراسة سيتم عرضها على المجلس.

أضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تستهدف تيسير إجراءات التقاضى على المواطنين، وفى ذلك معوقات التقاضى وما يقتضى من تعديلات تشريعية تخص أي قانون مرتبط بالقضية وبعد الانتهاء من هذه الدراسة سيتم عرضها على مجلس الشيوخ.