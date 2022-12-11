شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تعزيز مكانة مصر بالقارة الأفريقية أمام "خارجية الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز مكانة مصر في القارة الأفريقية، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فإن لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية تختص بما يأتى:

- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشؤون العربية والأفريقية والخارجية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

- السياسة الخارجية للدولة.

- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

- المؤتمرات الدولية.

- العلاقات الدولية.

- التشريعات المنظمة السلكين الدبلوماسى والقنصلى.

- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين فى الخارج.