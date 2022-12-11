انت الان تتابع خبر بينهم العراق.. مراتب أكبر منتجي النفط في العالم والان مع التفاصيل





وأنتج البلدان الثلاثة الأولى نفطاً أكثر من الدول السبع الأدنى في العشر الأوائل مجتمعين. بغداد - ياسين صفوان - فيما تحتل المملكة العربية السعودية وروسيا المرتبتين الثانية والثالثة، على التوالي، حيث بإنتاج حوالي 11 و10.9 مليون برميل يومياً من النفط على الترتيب، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة بريتيش بتروليوم.وأنتج البلدان الثلاثة الأولى نفطاً أكثر من الدول السبع الأدنى في العشر الأوائل مجتمعين. واحتلت كندا المرتبة الرابعة، وفقاً للرسم البياني الذي أعدته شركة "Statista"، بإنتاج 5.4 مليون برميل يومياً، يليها "العراق (4.1 مليون برميل)، والصين (4 ملايين برميل يوميا)، والإمارات (3.7 مليون برميل)، وإيران (3.6 مليون برميل يومياً).

