انت الان تتابع خبر كركوك.. القبض على 5 متهمين بينهم امرأة بحيازة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على معلومات استخبارية وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات كركوك بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات في المحافظة وتم إلقاء القبض على 5 متهمين من بينهم امرأة وضبط بحوزتهم على حبوب مخدرة ومادة الكريستال وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع".وأضافت إنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".