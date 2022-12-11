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غرقت منذ قرن ونصف.. اكتشاف حطام سفينة ذهبية في أمريكا

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بغداد - ياسين صفوان - ونجا اثنان فقط من أكثر من 275 راكباً وأفراد الطاقم، مما يجعلها أكثر الكوارث البحرية فتكاً على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة، في ذلك الوقت.

وكانت السفينة تحمل شحنة تضم بضائع، من بينها أكياس من الشوفان وجلود، إلا أن أهم ما كان على متن السفينة هو حوالي 90 كلغم (200 رطل) من الذهب.


ويعتقد خبيران من مؤسسة «التحالف الشمالي الغربي لحطام السفن»، وهما ماثيو مكولي وجيف هاميل، أنهما نجحا في تحديد موقع الباخرة المفقودة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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