انت الان تتابع خبر حكيمي يوجه رسالة لمبابي قبيل اللقاء المرتقب في نصف نهائي المونديال والان مع التفاصيل
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كأس العالم فيفا 2022
2022-12-11 | 06:34
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الخليج 365 – رياضة
وجه النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب منتخب "أسود الأطلس"، رسالة للفرنسي كيليان مبابي، نجم منتخب "الديوك"، وزميله في باريس سان جيرمان.
وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، ليضرب موعدا مع فرنسا صاحب حاملة لقب مونديال روسيا 2018.
وأقصى المنتخب المغربي، نظيره البرتغالي، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، بينما هزم الديك الفرنسي منتخب إنجلترا، بهدفين لهدف.
وعقب مباراة فرنسا، كتب حكيمي، عبر حسابه على "تويتر": "أراك قريبا يا صديقي"، وقام بالإشارة إلى مبابي.
وبات "أسود الأطلس" ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، يخوض نصف نهائي كأس العالم، بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).
وأقصى المنتخب المغربي، نظيره البرتغالي، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد، بينما هزم الديك الفرنسي منتخب إنجلترا، بهدفين لهدف.
وعقب مباراة فرنسا، كتب حكيمي، عبر حسابه على "تويتر": "أراك قريبا يا صديقي"، وقام بالإشارة إلى مبابي.
وأصبح منتخب المغرب، أول فريق عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم.
وبات "أسود الأطلس" ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، يخوض نصف نهائي كأس العالم، بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).