انت الان تتابع خبر إصابة الرئيس الإيطالي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف المكتب، في بيان، أن ماتاريلا، البالغ من العمر 81 عاما، ألغى جميع مواعيده التي كانت مقررة في الأيام المقبلة لكنه سيواصل مهامه الأخرى من العزل بمسكنه في قصر "كويرينالي" في العاصمة روما.

وكان ماتاريلا قد تم تطعيمه سابقا ضد فيروس كورونا في معهد سبالانزاني في روما.



وحضر ماتاريلا في وقت سابق، ليلة افتتاح الموسم الجديد في "دار أوبرا لا سكالا" في مدينة ميلانو، إلى جانب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.