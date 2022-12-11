شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأمن القومى بمجلس الشيوخ تناقش "ترسيخ قيم الشخصية المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، لمناقشة ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومى المصري.

وهناك 10 ختصاصات للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، وهي كالتالي

أبرز اختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ ومنها لجنة الدفاع والأمن القومي، وذلك طبقا للائحة الداخليه للمجلس، والتي تختص بالآتي:

1- شئون الأمن القومى.

2- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

3- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

4- شئون القوات المسلحة.

5- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

6- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

7- الطوارئ.

8 -مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

9 - ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.

10-وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.