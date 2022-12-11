شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان على أعتاب خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طريقه إلى البقاء في سدة الحكم بتركيا حتى عام 2028، بعد أن ألمح اليوم إلى اعتزامه خوض الانتخابات المقررة في 2023.

أردوغان الذي كان يتحدث اليوم خلال افتتاحه مشاريع اقتصادية في سامسون شمالي البلاد، ألمح إلى أنه سيسعى للفوز بولاية رئاسية أخيرة في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران 2023، معلنا أنه سيسلم الراية بعدها إلى "الشباب".

وقال أردوغان: "سنطلق بناء قرن تركيا بالدعم الذي نطلبه باسمنا للمرة الأخيرة من شعبنا عام 2023"، مضيفة "سنسلم هذه الراية المقدسة لشبابنا".

ويأمل أردوغان في أن يواصل هو وحزبه "العدالة والتنمية" الاستمرار في حكم تركيا المستمر منذ عام 2003، رغم التحديات التي يواجهها، وخاصة على مستوى الاقتصاد وفي مقدمتها التضخم الذي وصلت نسبته 84،4 %.

وينص الدستور التركي على ألا يتولى رئيس البلاد منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين مدة كل منها 5 سنوات.

وكان أردوغان قد جدد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الإعلان عن رغبته في وضع دستور تركي جديد يكون ديمقراطيًا وبسيطًا وذا رؤية، وهو ما فسره مراقبون على أنه رغبة منه في تعديل المادة الخاصة بتحديد ولاية الرئيس بفترتين.