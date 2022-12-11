فلسطينيون يحتفلون في باب العامود ويرفعون علم المغرب على أسوار القدس وقوات الاحتلال تلاحقهم

أظهرت فيديوهات نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، مساء السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022، احتفالات في باب العامود، وسط مدينة القدس، احتفالاً بفوز المغرب على البرتغال، والتأهل التاريخي لنصف نهائيات كأس العالم 2022.



واحتفل الشبان المقدسيون وأطلقوا الألعاب النارية، وهتفوا للمنتخب المغربي وسط أجواء سيطرت عليها الفرحة والبهجة، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتقمع المتواجدين في محيط باب العامود.



وحقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية جديدة، وكتب التاريخ بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، بالفوز على البرتغال 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الثمامة في دور ربع النهائي.



وعلى عكس مباراة إسبانيا الماضية، دخل المنتخب المغربي اللقاء مغامراً بالهجوم منذ البداية، فحاول اختراق الدفاع البرتغالي بقيادة بيبي في عدة محاولات، أخطرها كانت في الدقيقة الخامسة، عندما أضاع يوسف النصيري فرصة خطرة، من خلال تسديدة رأسية ذهبت أعلى المرمى، رغم تواجده من دون رقابة داخل منطقة الجزاء.



واستطاع المنتخب المغربي في الشوط الأول من خلال التمريرات والمراوغات الذكية التي قام بها لاعبوه سيما أوناحي وزياش، إمتاع الجماهير التي ملأت استاد الثمامة.



وحاول البرتغال تحسين أدائه الهجومي، من خلال الدفع بكريستيانو رونالدو وجواو كانسيلو، وبالفعل ازدادت محاولاتهم، فسدد برونو فيرنانديز كرة خطيرة في الدقيقة الـ63 ولكنها جاءت بجانب مرمى ياسين بونو ببضعة سنتيمترات فقط.



وكاد كريستيانو رونالدو أن يسجل هدف التعادل، بعد أن وصلته تمريرة طويلة أمام المرمى سددها، لكن ياسين بونو تصدى لها أيضاً.

منذ الدقيقة الـ93 لعب منتخب المغرب بـ10 لاعبين، بعد أن تلقى وليد شديرة بطاقة حمراء نتيجة تدخل عنيف على جواو فيليكس.



وفي الدقيقة الـ96 أضاع زكرياء أبو خلال فرصة لقتل المباراة، بعد أن انفرد مباشرة أمام مرمى منتخب البرتغال لكنه سددها بطريقة غريبة بين يدي الحارس.



وحاول لاعبو المنتخب البرتغالي في الوقت المتبقي تعديل النتيجة، لكنّ صافرة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو أعلنت نهاية المباراة بفوز تاريخي لأسود المغرب.



بهذا الانتصار، أصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم على مر التاريخ.



وسينتظر منتخب المغرب في دور قبل النهائي الفائز من مواجهة إنجلترا وفرنسا التي ستجري في وقت لاحق الليلة.



(عربي بوست)