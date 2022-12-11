بعد اعتقال بيدرو كاستيو .. رئيسة بيرو الجديدة تستعد لإعلان تشكيل حكومتها

الشارقة - اميمة ياسر - تعتزم رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتى إعلان تشكيلة حكومتها خلال ساعات وسط استياء متزايد في الشارع مع مطالبة أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيو بالإفراج عنه وإجراء انتخابات.

وبولوارتى التى شغلت منصب نائبة الرئيس حتى تنصيبها رئيسة للبلاد يوم الأربعاء الماضي بعد إقالة كاستيو فى البرلمان، لم تستبعد تنظيم انتخابات مبكرة.

وفى تصريحات للصحفيين قالت بولوارتى اليوم «أوجه نداء إلى الأخوات والإخوة الذين خرجوا للتظاهر، كي يلتزموا الهدوء». وأضافت «إذا كان المجتمع والوضع يتطلبان ذلك، فإننا سنقترح إجراء انتخابات فى إطار نقاشات مع القوى الديمقراطية فى الكونجرس»، وأعربت عن أملها في إيجاد حل سلمى للأزمة السياسية.

واندلعت احتجاجات عدة الخميس الماضي في ليما وكثير من المدن فى أنحاء البلاد، خصوصا في مناطق الأنديز حيث يحظى كاستيو بأكبر قدر من الدعم. وتَواصل أمس الأول قطع الطريق السريع لعموم أمريكا.

وهو الطريق الرئيسى الذى يعبر البلاد ويمتد من شمال القارة الأمريكية إلى جنوبها. وتظاهر المئات فى شوارع العاصمة للمطالبة بالإفراج عن كاستيو وتجمّع المتظاهرون فى ساحة سان مارتن المركزيّة قبل التوجّه إلى مكتب النائب العام والبرلمان.

وردّد المتظاهرون هتاف «انقلابيّين» وأحرقوا لافتات عليها صورة بولوارتي. وأغلق عشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب الجادّات المؤدّية إلى البرلمان لمنع مرور المتظاهرين.

وكانت الشرطة قد استخدمت الخميس الماضي الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا باتّجاه البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها «الحرية لكاستيو» و»بولوارتى لا تُمثّلني» و«حلّ البرلمان».