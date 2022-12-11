شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشارك فى مؤتمر نقابة أطباء القاهرة للسياحة العلاجية كناقل رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، فى مؤتمر نقابة أطباء القاهرة للسياحة العلاجية، كناقل رسمى للمؤتمر الذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار .

وقد افتتح فعاليات المؤتمر الذى انعقد تحت عنوان "الطب والسياحة في أرض الكنانة"، الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، بحضور وزير الصحة والسكان، وسفراء السنغال وليبيا واليمن والكويت والسعودية إضافة إلى ممثلي وزارة السياحة ومنظمة الصحة العالمية ومحافظ الوادي الجديد.

وشارك في المؤتمر الطيار محمد موسي مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والذى أكد فى كلمته على أهمية الدور الذى تقوم به الشركة الوطنية مصر للطيران فى تقديم خدمة مميزة لعملاء الشركة خاصة من يهتمون بهذا النوع من السفر بغرض السياحة العلاجية والاستشفائية مشيراً إلى أن مصر تتمتع بأفضل مواقع السياحة العلاجية من خلال طبيعتها الجغرافية والمناخية.

وخلال المؤتمر وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الشكر لمصر للطيران لرعايتها للحدث ولما تقدمه الشركة الوطنية من دعم لتنشيط السياحة العلاجية الوافدة إلى مصر .