انت الان تتابع خبر شغاتي يهنى بيوم النصر الكبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شغاتي في بيان ورد لـ الخليج 365: "اتقدم بأسمى أيات التهاني والتبريكات الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وشعبنا العراقي العظيم وقواتنا الامنية المشتركة ومقاتلي الحشد الشعبي ومقاتلي جهاز مكافحة الارهاب قادة وامرين وضباط ومراتب ومنتسبين بمناسبة الذكرى الخامسة ليوم النصر الكبير في العاشر من كانون الأول ٢٠٢٢ ، بعد تحرير المناطق والمحافظات المحررة والانتصار على تنظيم داعش الارهابي ".وأضاف: "كما اتقدم الى المرجعية العليا الرشيدة في النجف الاشرف بالشكر والتقدير على فتوى الجهاد الكفائي المباركة التي كانت بوابة النصر الكبير لقواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها ".

واختتم شغاتي: "ولايسعنى الا ان نستذكر دماء شهدائنا الابطال والجرحى التي روت ارض العراق بتضحياتهم الجسام ليعود العراق ويعم الامن والامان وطننا العزيز، رحم الله شهدائنا الابطال وستبقى ذكراهم شاخصة في قلوبنا جميعا تثمينا لما قدموه من تضحيات".

