انت الان تتابع خبر الليرة السورية تسجل تدهوراً قياسياً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن "سعر الصرف بلغ 6010 ليرات مقابل الدولار الواحد".

ويعتمد التجار على سعر السوق الموزاية الذي تراقبه التطبيقات في تحديد أسعار منتجاتهم، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 3015 ليرة مقابل الدولار.



وكانت الليرة السورية قد سجلت آخر تدهور لها في شهر تشرين الاول الماضي، حيث تخطت عتبة 5 آلاف ليرة للدولار الواحد.

ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 بالمئة في السوق السوداء.

إلا أن التدهور الجديد يتزامن مع أزمة محروقات خانقة جديدة دفعت بالحكومة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى اعتماد سياسة تقشف جديدة في توزيع مادة البنزين وتعطيل المؤسسات العامة ليوم اضافي وبعض الجامعات ليومين إضافيين في الأسبوع لعدم توفر المحروقات لوسائل النقل.

