انت الان تتابع خبر رشيد والحكيم يؤكدان استعادة الدور المحوري للعراق بين الفرقاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحكيم ورد لـ الخليج 365، ان "الحكيم ، استقبل مساء اليوم، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد".

وقال الحكيم: "تداولنا مع رشيد تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة واستعادة الدور المحوري للعراق بين الفرقاء، ودعونا إلى إدامة الحوار لتجاوز الإشكاليات العالقة خاصة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم وضرورة حلها على وفق معادلة المصلحة الوطنية والتنازل لصالح العراق، وضرورة تفعيل عمل مجلس النواب في دورته الحالية والعمل على تهيئة القوانين المهمة تمهيدا لإقرارها".



واضاف: "أكدنا أهمية استحصال الحقوق المائية للعراق من دول المنبع والمرور ودعونا إلى تفعيل الاتفاقات الدولية الخاصة بهذا الملف".

وقدم الحكيم، "شكره لرئيس الجمهورية، بعد زيارته إلى المحافظات العراقية و الإطلاع على مشاكل المواطنين".

