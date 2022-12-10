انت الان تتابع خبر 4 قتلى جراء إعصار "ماندوس" جنوب الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء ذلك بعدما ضربت أمطار غزيرة ورياح عاتية عدة مناطق وألحقت أضرارا بالممتلكات وتسببت في انقطاع الكهرباء.

وقال ستالين الى الصحف، إن "ما يقرب من 25 ألف شخص، من بينهم أفراد الإغاثة من الكوارث، شاركوا في أعمال الإغاثة وتم نقل أكثر من 9 آلاف شخص إلى 201 مخيم إغاثة آمن"، مشيرا الى انه " لا نزال نقيم حجم الأضرار".



وضعف ماندوس وتراجعت قوته من فئة شديدة في وقت سابق عندما اجتاح سريلانكا حيث أُغلقت المدارس الجمعة بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء الناجم عن الإعصار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية على تويتر، السبت، من المتوقع أن تضعف قوة الإعصار تدريجيا إلى منطقة ذات ضغط جوي منخفض.