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الكشف عن تشكيلة اسود الاطلس لمواجهة البرتغال في ربع نهائي المونديال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440799-638062775448496307.png
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-10 | 14:54

الكشف عن تشكيلة اسود الاطلس لمواجهة البرتغال في ربع نهائي المونديال

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كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، اليوم السبت عن التشكيلة التي سيواجه بها البرتغال، في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".
وسيعتمد الركراكي على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: ياسين بونو
في الدفاع: أشرف حكيمي - عطية الله - جواد الياميق- غانم سايس
في خط الوسط: - سفيان لمرابط - سليم املاح - عز الدين أوناحي
في الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.

 

أما مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، فسيدفع بالتشكيلة الأساسية التالية:

 

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيواجه في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين فرنسا وإنجلترا.


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سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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