الكشف عن تشكيلة اسود الاطلس لمواجهة البرتغال في ربع نهائي المونديال

تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيواجه في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين فرنسا وإنجلترا.

في حراسة المرمى: ياسين بونو في الدفاع: أشرف حكيمي - عطية الله - جواد الياميق- غانم سايس في خط الوسط: - سفيان لمرابط - سليم املاح - عز الدين أوناحي في الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.

كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، اليوم السبت عن التشكيلة التي سيواجه بها البرتغال، في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012