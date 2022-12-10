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انت الان تتابع خبر الكشف عن تشكيلة اسود الاطلس لمواجهة البرتغال في ربع نهائي المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440799-638062775448496307.png
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-10 | 14:54
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كشف مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، اليوم السبت عن التشكيلة التي سيواجه بها البرتغال، في الدور ربع النهائي لمونديال "قطر 2022".
وسيعتمد الركراكي على الأسماء التالية:
في حراسة المرمى: ياسين بونو
في حراسة المرمى: ياسين بونو
في الدفاع: أشرف حكيمي - عطية الله - جواد الياميق- غانم سايس
في خط الوسط: - سفيان لمرابط - سليم املاح - عز الدين أوناحي
في الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.
أما مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، فسيدفع بالتشكيلة الأساسية التالية:
تجدر الإشارة إلى أن الفائز بهذه المباراة سيواجه في الدور نصف النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين فرنسا وإنجلترا.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد