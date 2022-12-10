شكرا لقرائتكم خبر عن مى كرم جبر توجه سؤالا للحكومة عن جهود استبدال أعمدة الإنارة الكهربائية بالشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة مي كرم جبر عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للحكومة ممثلة في وزراة التنمية عن جهود الدولة في استبدال أعمدة الإنارة الكهربائية باخري بالطاقة الشمسية.

وقالت في سؤالها: "إدراكا للظروف العالمية والتي نتأثر بها بالتبعية، وما يترتب عليها من خطط تتبعها الدول نحو ترشيد استهلاك الطاقة واللجوء إلى مصادر بديلة هى الأقل تكلفة في الاستهلاك المستمر، أتوجه بسؤال حول مدى جهود الحكومة في استبدال أعمدة إنارة الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية".

وأشارت إلي أنه تم التطبيق خلال فترات سابقة باستبدال الأعمدة الكهربائية باخري بالطاقة الشمسية في مناطق محدودة لكن لم يتم تعميم التجربة".