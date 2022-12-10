شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يقدم اقتراحا برغبة لإعلان شرم الشيخ مدينة خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لمجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة، بإعلان مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء، وذلك عقب نجاحها في استضافة قمة تغير المناخ كوب 27، بالإضافة إلى تحقيق سبل الاستدامة المختلفة.

وذكر "مطر" في طلبه أن مدينة شرم الشيخ خلال القمة الأخيرة، استضافت زعماء ورؤساء العالم، كما نجحت في التحول إلى مدينة خضراء، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الأحادي، وتطبيق شروط وقواعد الاستدامة على النزل والفنادق.

وطالب "مطر" بضرورة إعلان المدينة كمدينة خضراء، تحقيقا لاستراتيجية مصر البيئية ولتطبيق نفس النموذج في مدن ومحافظات أخرى.