الصين / تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

اسماعيل عبد الحي - ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2022، أن الصين سجلت 30014 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من ديسمبر، منها 4318 ظهرت عليها أعراض و25696 دون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 31824 إصابة جديدة، منها 4213 مصحوبة بأعراض و27611 دون أعراض. وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج، سجلت الصين 29724 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 4247 مصحوبة بأعراض و25477 دون أعراض، انخفاضاً من 31601 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة، وذلك مقابل حالتين في اليوم السابق لتظل الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 5235. وحتى الرابع من ديسمبر سجلت الصين 340483 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.