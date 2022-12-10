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انت الان تتابع خبر فوز وتعادلان في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440795-638062742701778041.jpg
2022-12-10 | 14:01
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انتهت ثلاث مباريات بفوز لنادي الحدود على نادي الصناعة فيما انتهت مباراة الطلبة والنفط بالتعادل الإيجابي فيما انتهت مباراة نفط الوسط واربيل بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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