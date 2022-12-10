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فوز وتعادلان في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440795-638062742701778041.jpg

2022-12-10 | 14:01

فوز وتعادلان في ممتاز الكرة

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انتهت ثلاث مباريات بفوز لنادي الحدود على نادي الصناعة فيما انتهت مباراة الطلبة والنفط بالتعادل الإيجابي فيما انتهت مباراة نفط الوسط واربيل بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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