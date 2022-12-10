انت الان تتابع خبر البنك المركزي يوضح سبب ارتفاع سعر الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري في تصريح صحفي تابعته الخليج 365: إن "مشكلة سعر الصرف تتعلق بعرض النقد "، مبيناً أن" البنك المركزي أنشأ منصة لتقديم المصارف طلباتها في الحصول على الدولار ".واضاف أن "هذه المنصة فيها إجراءات، لأن العراق لا يزال يمتثل إلى المتطلبات الدولية في موضوع الدولار ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "، موضحاً أن" بعض المصارف أخذ وقتاً من أجل تطبيق هذه الطلبات".

وأشار الياسري الى أن "المصارف كانت سابقاً تقدم طلباتها وتأتي إلى البنك المركزي وتحصل على الدولار، ولكنه الآن المصارف ترفع طلباتها على المنصة وعندما تصل إلى البنك المركزي تدقق من قبل البنك، وهذه العملية قد تأخذ بعض الوقت"، لافتاً الى أن "بعض المصارف عليها قيود دولية ولم يعد هناك أي تعامل معها من قبل البنك المركزي".



وأوضح أن" البنك المركزي عالج ذلك من خلال رفع مستوى عرض الطلب للبيع النقدي وزاد من حصص المصارف والشركات من الصنف ( أ - ب - ج) من الدولار"، مشيرا الى أن "إجراءات التدقيق سوف تأخذ مدياتها الاعتيادية، وسعر الصرف سيرجع إلى التوازن الطبيعية".وشدد الياسري على أن "سعر الصرف لا يزال منضبطاً ‏وسيعاد إلى وضعه الطبيعي خلال أسبوعين ليس أكثر".