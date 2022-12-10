شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب": مصر فى عهد الرئيس السيسي تتبنى الملف الحقوقى بمفهوم أشمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعار العام الذي أطلقته الأمم المتحدة احتفالًا بالذكري السنوية الـ 74 لإعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يهدف إلى تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على إرثه وأهميته.

وأوضح النائب طارق رضوان في بيان اليوم، أن هذا ما تعمل عليه الدولة المصرية منذ القدم خاصة أنها من المشاركين في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت علي كافة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولا تزال تقدم إسهامات طويلة في مجال حقوق الإنسان، وصياغات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للمجتمع المصري والمجتمعات العربية والأفريقية، وذلك في إطار من التعاون الممتد مع منظمات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولحرص الدولة المصرية علي مزيد من التقدم في هذا الشأن، جاءت الإرادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتبني ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنساني الأوسع والأشمل من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" تأكيدا علي حرصها لحصول المواطن المصري على كافة حقوقه سواء السياسية والمدنية أو حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكفل له كرامته علي النحو الأمثل، ذلك تماشيا مع أهداف ومبادئ "الجمهورية الجديدة "، انطلاقًا من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية التي كفلها له الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها،وهذا ما جاء نصاً في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

وأعرب رضوان عن أمنيته في هذا العام ان نعمل جميعا للحفاظ علي كوكب الأرض وتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لأن الحق في الحياة هو أهم حق في حقوق الإنسان وبدون أرض لن توجد حياة.