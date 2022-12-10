انت الان تتابع خبر الكمارك تضبط 11 شاحنة تحمل مواد مخالفة في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هذه العمليات تتم بمتابعة واشراف مباشر من قبل المدير العام شاكر الزبيدي ، فيما بينت تفاصيل هذه المواد وهي (حامض الخليك ،فلتر هواء خباطة، مولدات كهربائية، مواد كهربائية ، سيراميك، اجزاء مصعد ، معمل كونكريت، ، ومواد متنوعة اخرى)".
واضاف، ان "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".
واضاف، ان "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".