انت الان تتابع خبر الكمارك تضبط 11 شاحنة تحمل مواد مخالفة في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "هذه العمليات تتم بمتابعة واشراف مباشر من قبل المدير العام شاكر الزبيدي ، فيما بينت تفاصيل هذه المواد وهي (حامض الخليك ،فلتر هواء خباطة، مولدات كهربائية، مواد كهربائية ، سيراميك، اجزاء مصعد ، معمل كونكريت، ، ومواد متنوعة اخرى)".واضاف، ان "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".