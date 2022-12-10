بإصابة غير كروية.. نوير يعلن انتهاء موسمه مع البايرن

ونشر نوير صورة عبر حسابه على "إنستجرام"، يظهر فيها مستلقيا على فراش، بينما تحيط جبيرة بساقه.

وكتب نوير على الصورة: "مرحبا يا شباب، ماذا يمكنني أن أقول.. كان من الممكن أن تكون نهاية العام أفضل من ذلك بالتأكيد".



وأضاف: "بينما كنت أحاول الاسترخاء عن طريق جولات التزلج، عانيت من كسر في أسفل الساق، وأجريت جراحة بالأمس، وسارت بشكل جيد.. شكرا جزيلا للأطباء!".

واختتم الحارس الألماني المخضرم: "رغم ذلك، من المؤلم معرفة أن الموسم الحالي قد انتهى بالنسبة لي.. اعتنوا بأنفسكم".

وتمثل إصابة نوير طويلة المدى ضربة كبرى لفريقه بايرن ميونخ، الذي يسعى لمواصلة هيمنته على الكرة الألمانية، وحصد لقبه السابع في دوري أبطال أوروبا.

