انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تحصّي خسائر أوكرانيا العسكرية خلال يوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان إن "العمليات الهجومية للقوات الروسية مستمرة في اتجاه كراسنو – ليمان"، مضيفة أن "القوات الأوكرانية تراجعت في حين سيطرت القوات الروسية على خطوط مهمة".

كذلك أحبطت القوات الروسية هجومين حاولت القوات الأوكرانية تنفيذهما، وتم القضاء على نحو 60 جنديا بينهم مرتزقة أجانب.



وفي اتجاه كوبيانسك أسفرت العمليات الهجومية للقوات الروسية عن مقتل أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا.

وفي محور دونيتسك، قالت وزارة الدفاع إن الوحدات الروسية واصلت عملياتها الهجومية، وأجبرت القوات الأوكرانية على التراجع وترك نقاط تمركزها المحصنة، بعد تكبيدها خسائر وقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مجموعتين تابعتين للقوات الأوكرانية كانتا تحاولان القيام بعمليات استطلاع وتخريب في منطقة فلاديميروفكا، والقضاء على 40 عسكريا وتدمير ناقلتي جنود مصفحتين و4 شاحنات صغيرة.



ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 طائرات مسيرة، كما تم اعتراض 10 صواريخ من نوع "هيمارس" و""أوراغان"، ومحطة ردار أمريكية من نوع "AN/TPQ-36".