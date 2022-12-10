انت الان تتابع خبر الفياض في سهل نينوى.. تفقد للقطعات الأمنية وزيارة الكنائس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، ان لواء ٥٠ أسهم في استتباب الامن والاستقرار في نينوى، وذلك خلال زيارته لسهل نينوى.



وقال المكتب الإعلامي للفياض في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "زار سهل نينوى ليطلع على الوضع الامني في المنطقة وكان في استقباله نائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي وامر لواء ٥٠ اسامة الكلداني"، مبينا ان "الفياض قدم التهانئ لأسامة الكلداني لتسنمه منصبه الجديد نائب قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي".

وأضاف البيان، ان "الفياض زار الكنائس واطلع على جهد الحشد الشعبي في التصنيع الحربي التابع الى لواء ٥٠ وتفقد قطعات الحشد، مشيداً بالدور الكبير والجهد الاستخباري والهندسي للواء ٥٠ واسهامه في استتباب الامن والاستقرار في سهل نينوى".