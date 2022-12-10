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بينهم انتحاريان.. مقتل 6 إرهابيين من "داعش" في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمداوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "ستة إرهابيين من عناصر "داعش" الإرهابي قُتلوا في قاطع عمليات صلاح الدين قاطع لواء 91 ".

وأضاف، أن "بين القتلى الدواعش انتحاريان اثنان كان ينويان استهداف القوات الأمنية"، مشيدا بـ "تعاون الاهالي في العملية الامنية". 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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