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24 سؤالا وإجابة توضح تفاصيل "قانون المحال العامة".. نقلا عن "برلماني"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "وداعا عشوائية المحلات"، أستعرض خلاله أهم تفاصيل قانون المحال العامة من خلال طرح 24 سؤالا والإجابة عليها ترصد تفاصيل وأهداف القانون لابد من التعرف عليها بشأن "الترخيص"، أبرزها الشيشة برخصة، وتصاريح مؤقتة لشوادر الأعياد والمناسبات، وعقوبة المخالفات تصل للحبس عام و50 ألف جنيه غرامة، وإليكم التفاصيل كاملة:  

يبدأ تطبيقه غدا.. أهم تفاصيل قانون المحال العامة.. 24 سؤالا وإجابة لازم تعرفها عن "الترخيص".. الشيشة برخصة.. وتصاريح مؤقتة لشوادر الأعياد والمناسبات.. وعقوبة المخالفات تصل للحبس عام و50 ألف جنيه غرامة

 


                                          برلمانى 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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