شكرا لقرائتكم خبر عن 24 سؤالا وإجابة توضح تفاصيل "قانون المحال العامة".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "وداعا عشوائية المحلات"، أستعرض خلاله أهم تفاصيل قانون المحال العامة من خلال طرح 24 سؤالا والإجابة عليها ترصد تفاصيل وأهداف القانون لابد من التعرف عليها بشأن "الترخيص"، أبرزها الشيشة برخصة، وتصاريح مؤقتة لشوادر الأعياد والمناسبات، وعقوبة المخالفات تصل للحبس عام و50 ألف جنيه غرامة، وإليكم التفاصيل كاملة:

يبدأ تطبيقه غدا.. أهم تفاصيل قانون المحال العامة.. 24 سؤالا وإجابة لازم تعرفها عن "الترخيص".. الشيشة برخصة.. وتصاريح مؤقتة لشوادر الأعياد والمناسبات.. وعقوبة المخالفات تصل للحبس عام و50 ألف جنيه غرامة



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