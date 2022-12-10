انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية في ذكرى النصر: نحيي وحدة شعبنا وقواتنا الأمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أن يوم النصر استذكار لتضحيات شعبنا وقواتنا الأمنية في مواجهة الإرهاب.

