انت الان تتابع خبر تحضيراً لخليجي 25.. الكرة العراقية تجرّب المدرسة الإسبانية: العين على كأس العالم 2026 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – تقرير

تسلّم الإسباني خيسوس كاساس، مهمته الرسمية مع المنتخب العراقي الوطني خلفًا لراضي شنيشل، قبل مباراة كانت من المقرر أن تقام أمام كوستاريكا يوم 17 من الشهر الماضي، لكنها ألغيت بسبب تأشيرات الدخول.



وكاساس، لاعب اسباني لم يسبق له وأن خاض مهمة تدريبية كبيرة؛ لكنه كان مساعدًا لمدرب المنتخب الإسباني الحالي لويس إنريكي بين عامي 2018 و2022.

وتعيش الكرة العراقية حالة ترقب "شديدة" بعد التعاقد مع كادر فني إسباني لتدريب المنتخب الوطني العراقي الأول، وستكون بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها في البصرة هي المحطة الأولى للفريق الإسباني بقيادة كاساس الخالي من أي مدرب عراقي.

وبات كاساس رابع مدرب يتعاقب على قيادة المنتخب العراقي في غضون عام، ففي مطلع أيلول/سبتمبر 2021 عين الهولندي ديك أدفوكات مدرباً لأسود الرافدين خلفاً للسلوفيني ستريشكو كاتانيتش الذي أقيل من منصبه بقرار ما زال يثير جدلاً على الرغم من نجاحه في بلوغ نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الحاسم المؤدي إلى مونديال قطر 2022.

ولم تستمر مهمة أدفوكات مع المنتخب العراقي سوى ثلاثة أشهر قدم بعدها استقالته لعدم قدرته على تحقيق نتائج جيدة تنعش آمال العراقيين في الوصول إلى مونديال 2022 في قطر، ثم عين مساعده المونتينغري زيليكو بيتروفيش خلفاً له لكن أقيل بدوره بعد ستين يوماً فقط لسوء النتائج.

وبعد فراغ تدريبي استمر ثمانية أشهر، عين الاتحاد العراقي مواطنه راضي شنيشل مدرباً مؤقتاً في آب/أغسطس، قبل أن يترك المهمة لكاساس. *رأي الرياضيين السابقين

نصح مدرب حراس مرمى منتخب العراق السابق وفريق الزوراء الحالي، عماد هاشم، مدرب منتخبه بلده الجديد، الإسباني خيسوس كاساس، بعدم السماح لأي كان أن يتدخل في عمله.

وقال هاشم: "من الضروري أن يعمل كاساس في بيئة صالحة، من خلال توفير كلِّ متطلباته وأن يُمنح استقلالية كبيرة، في اتخاذ أي قرار يتعلق بالمنتخب الوطني، من دون أي ضغط أو تدخل، من أجل أن يمضي (كاساس) بمشروعه لتطوير كرة القدم العراقية".

وأضاف: "نصيحتي إلى كاساس هو العمل مع الاتحاد بجد، لتفعيل مشروع الراحل احمد راضي، رحمه الله، من خلال بناء شخصية للمنتخبات الوطنية، وإنجاز كيان خاص يستطيع من خلاله المنتخب الأول، من العودة إلى مصافي كبار القارة الصفراء". * تحضيرات خليجي 25

يواصل المدرب الاسباني، تسجيل حضوره في مباريات الدوري العراقي الممتاز وتواجد كاساس في مدرجات ملعب المدينة الدولي لمتابعة مباراة الكرخ والكهرباء وسبق للمدرب أن تابع مباراتي الطلبة ودهوك والقوة الجوية والحدود.

يذكر أن اتحاد الكرة اشترط في عقده مع المدرب، بان يتواجد في بغداد ويشاهد المباريات عن كثب.

وأكد مدربُ المنتخب الوطنيّ، خيسوس كاساس عدم اعتماد بطولةِ كأس الخليج ضمن أجندةِ الفيفا، وعدم امتلاكِ بعض اللاعبين المغتربين للوثائق العراقيّة حال دون دعوتهم لتشكيلة المنتخب.

وقال كاساس في بيان إنه "كان يرغبُ بتواجد عددٍ من اللاعبين المحترفين في البلدان الأوروبيّةِ والخليج العربيّ من أجل التواجدِ في بطولةِ كأس الخليج، لكن عدم اعتماد البطولةِ ضمن أجندةِ الفيفا، إضافةً إلى عدم امتلاكِ بعض اللاعبين المستمسكات والوثائق العراقيّة، جعلنا متهيئين للاستعانةِ باللاعبين المتاحين، لكن هذا لا يمنعُ من اكتسابنا لفائدةِ مُشاهدةِ جميع اللاعبين عن قرب، فضلاً عن متابعتنا المستمرةِ للمُحترفين".

واضاف إنه" اختارَ قائمةً أوليةً قابلةً للتغيير، وإنه سيختارُ في نهايةِ الأمر (23) لاعباً فقط لمعسكرِ البصرة الذي سينطلقُ في نهايةِ كانون الأول الحالي".

يذكر إن القائمةَ الأولية ضمت (35) لاعباً هم كلٌ من : جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، حسن أحمد ، علي عبادي ، زيد تحسين ، مصطفى ناظم ، علي فائز ، مناف يونس ، حسن رائد ، حمزة عدنان ، أحمد يحيى ، ضرغام إسماعيل، الأي فاضل ، حسين عمار، أحمد عبد الحسين ، سعد عبد الأمير ، أمير العماري ، علي مهدي ، جيلوان حمد ، إبراهيم بايش، شيركو كريم ، حسين علي ، حسين جبار ، ريوان أمين ، لؤي العاني ، مؤمل عبد الرضا ، شهاب رزاق ، محمد علي عبود ، أحمد ياسين ، بسام شاكر ، حسن عبد الكريم ، عمار محسن ، أحمد سرتيب ، علاء عباس.

ومن المفترض أن تبدأ الوفود الرسمية المشاركة في خليجي 25 المُقرر إقامتها خلال الفترة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، بالوصول إلى البصرة مطلع الشهر. *العين على كأس العالم 2026

يعلم كاساس يعلم أن مهتمه ليست سهلة، حيث أعلن الإسباني أن مشروعه مع أسود الرافدين "طويل الأمد" بحسب تصريح لصحيفة "آس" الإسبانية.

وقال كاساس، إن "العراقيين يأملون في التأهل لكأس العالم 2026، والتحدي الذي نواجهه هو التحسين كل يوم وتطبيق طريقتنا للتقدم"، مؤكدًا أن "مشروعي مع العراق طويل الأمد، وأفضّل اتّباع فلسفة سيميوني (مدرب أتلتيكو مدريد)، إنها الأكثر ملاءمة".

ولعل اللغة العربية ستكون إحدى العوائق أمام المدرب الإسباني وفق تصريحه، حيث يفهم جميع اللاعبين اللغة الإنجليزية، وعندما يأتي لاعب لا يتحدث الإنجليزية سيتم توفير مترجم له.