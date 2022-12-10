شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق مبادرة "اتحضر للأخضر" بالإسكندرية لزراعة 50 ألف شجرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، جولته بمحافظة الإسكندرية، أمس الجمعة، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للمحافظات، للتعرف على الأوضاع التنظيمية، وبحث خطة عمل المرحلة القادمة.

وشارك "رشاد"، في إطلاق مبادرة "اتحضر للأخضر" بمحافظة الإسكندرية، والتي تستهدف زراعة 50 ألف شجرة، ومليون شجرة على مستوى الجمهورية، تعظيمًا للدور المجتمعي للحزب نحو الإهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع ونشر الوعي البيئي.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، إن الحملة تأتي في إطار المبادرات الرئاسية التي تنفذها الدولة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وعلى رأسها مبادرة "100 مليون شجرة"، ومبادرة "اتحضر للأخضر"، بهدف دعم استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2020.

وأضاف "الشريف" أن الحملة تستهدف زيادة المساحات الخضراء بالأشجار، ونشر الوعي البيئي، ومواجهة التغير المناخي، والاحتباس الحراري، ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتنفيذ الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة بزراعة.

ومن جانبه، قال النائب محمد الجارجي، أمين شباب الحزب بالجمهورية، إن مبادرة مصر الخضراء تستهدف زراعة مليون شجرة مثمرة بجميع المحافظات، لدعم جهود الدولة للتحول الأخضر.

وأشار إلى أن، المبادرة تم عرضها على المهندس أشرف رشاد وتحمس لها، نظرًا لأنها تأتي بالتزامن مع مؤتمر المناخ، والذي نظمته مصر بنجاح باهر، وفي إطار مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس السيسي، لنشر الوعي البيئي، والتخلص من الأثار السلبية للتغيرات المناخية.

وبدوره، قال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، إن المبادرة انطلقت في مدارس غرب الإسكندرية بزراعة 15 ألف شجرة كمرحلة أولى، وسيتم تعميمها على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة، بهدف زراعة 50 ألف شجرة على مستوى المحافظة.

وأشار "ضيف الله"، أن مبادرة مصر الخضراء تهدف إلى دعم جهود الدولة في الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، وسيكون لها مردود إيجابي فى فكرة تقليل الإنبعاثات الكربونية بحيث يكون لدي الدولة فرصة لمواجهة تلك الظواهر، حيث أن الأشجار تكون داعمة بشكل كبير لمواجهة التغيرات المناخية.

وحضر التدشين كلا من، النائب محمد الجارحي، أمين الشباب بالجمهورية، والمهندس محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية المركزية، والنائب رزق راغب أمين المحافظة، والنائب خالد شلبي أمين تنظيم المحافظة، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشباب الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك في ثاني أيام زيارة، المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، لمحافظة الإسكندرية، والتي استهلها، مساء أول أمس الخميس، بعقد عدد من الإجتماعات التنظيمية بالأمانات المختلفة لبحث خطة عمل المرحلة القادمة.