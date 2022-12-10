شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على حرص الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، على متابعة الموقف من تنفيذ توصيات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة في شهر أكتوبرالماضي، حيث تم التوافُق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

وقال "الجندي" إنه تم التوافق على 125 توصية تم صياغتها من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين، مُوزعة على عدد من المجالات والقطاعات، حيث تمت موافاة الوزارات والجهات المعنية بجميع الوثائق الخاصة بالمؤتمر متضمنةً توثيقًا للتوصيات، بالإضافة إلى تشكيل أمانة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفتح قنوات للتواصل المستمر مع الوزارات بشأن ما تم تنفيذه من أعمال في نطاق عملها، وذلك سعيًا لتنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الخطوة التي أتخذها المركز بتطوير عدد من اللوحات المعلوماتية لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، التي تتيح لمتخذي القرار متابعة عدد التوصيات الجارية والمنفذة، مُوزعة على المحاور الاستراتيجية والقطاعات، وكذلك الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تلك التوصيات، بما يساهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الفعَّالة لمخرجات المؤتمر من جانب المواطنين.

وطالب "الجندي"، بسرعة تشكيل مجلس أمناء للمؤتمر يضم نخبة من المفكرين والخبراء الاقتصاديين؛ لمتابعة جهود الجهات المعنية في تنفيذ توصيات المؤتمر وتوجيه المسارات باتجاه التفعيل المنشود للتوصيات، بالإضافة إلى دعم وتعزيز المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين وكافة الجهات والأطراف المعنيَّة لتبادل الآراء والأفكار، مؤكدا على أن الحكومة حريصة على قنوات للتواصل المجتمعي رغم انتهاء المؤتمر الاقتصادي، لبحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية.