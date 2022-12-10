شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجوز إلغاء رخصة المحل العام.. القانون يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.