شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. هاري كين يتحدي فرنسا قبل المواجهة النارية الليلة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، أن جميع لاعلي منتخب إنجلترا فى حالة تركيز شديدة للمواجهة المنتظرة أمام فرنسا الليلة، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،حيث أكد أن المنتخب الإنجليزي لن يسمح بضياع حلم المونديال أمام الديوك الفرنسية.

وأضاف أن الجميع يثق فى قدراته ويؤمن بها منذ إنطلاق البطولة، والآن فى وقت الحسم بالأدوار الإقصائية لا مجال للتراجع عن مواصلة وتحقيق الحلم، فى الإقتراب خطوة إضافية نحو المباراة النهائية، ومواصلة التفوق التاريخي لمنتخب الأسود الثلاثة على فرنسا فى مباريات كأس العالم بين المنتخبين.



ساوثجيت يحذر من خطورة مبابي!

وحرص المدرب الإنجليزي ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على التحذير من خطورة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي يتصدر قائمة هدافى المونديال الحالي برصيد 5 أهداف، حيث أكد على ضرورة إيقاف اللاعب وعدم خلق المساحات له، نظرًا لسرعته الكبيرة والإزعاج الذي قد يسببه فى ظهر المدافين.



رقم سلبي لفرنسا قبل مواجهة الليلة!

ويمتلك منتخب فرنسي إحصائية مقلقة قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي الليلة، حيث سبق للمنتخبين أن ألتقي فى 31 مباراة سابقة على كافة الأصعدة الرسمية والودية، تمكنت الأسود الثلاثة فى الفوز خلال 17 مباراة، فى حين تفوقت الديوك فى 9 لقاءات فقط، وحسم التعادل الخمس مباريات المتبقية.



موعد مباراة فرنسا وإنجلترا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا نظيره المنتخب الإنجليزي اليوم السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات مونديال قطر 2022،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.