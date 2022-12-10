انت الان تتابع خبر اعتقال سارق لـ "الدرجات النارية" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد مكتب الخضراء تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بعدة عمليات سرقة للدراجات نارية ضمن قاطع المسؤولية، ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن سرقة (٦) دراجات نارية من مختلف الأنواع"، مبينة أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات ".وأضافت، أن "مفارز أخرى القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

واتم البيان: "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

