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"حرب شاملة" والقتال قد يخرج عن السيطرة.. الناتو يحذر بشأن حرب أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الأمين العام للناتو، في مقابلة مع محطة الإذاعة النرويجية "NRK": "إذا ساءت الأمور يمكن أن تتطور بشكل كبير، إلا أننا نعمل كل يوم لتجنب ذلك".

وقال إنه "لا شك في أن تحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب شاملة أمر محتمل".


ولفت ستولتنبرغ إلى أنه "كان من المهم تجنب صراع يشمل المزيد من الدول في أوروبا".

وتتهم روسيا حلفاء الناتو بأنهم أصبحوا طرفا فعليا في الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتزويد الاستخبارات العسكرية بمهاجمة القوات الروسية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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