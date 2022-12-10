انت الان تتابع خبر "حرب شاملة" والقتال قد يخرج عن السيطرة.. الناتو يحذر بشأن حرب أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأمين العام للناتو، في مقابلة مع محطة الإذاعة النرويجية "NRK": "إذا ساءت الأمور يمكن أن تتطور بشكل كبير، إلا أننا نعمل كل يوم لتجنب ذلك".

وقال إنه "لا شك في أن تحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب شاملة أمر محتمل".



ولفت ستولتنبرغ إلى أنه "كان من المهم تجنب صراع يشمل المزيد من الدول في أوروبا".

وتتهم روسيا حلفاء الناتو بأنهم أصبحوا طرفا فعليا في الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتزويد الاستخبارات العسكرية بمهاجمة القوات الروسية.

