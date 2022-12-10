انت الان تتابع خبر 5 سنوات على النصر.. أرقام "صادمة" تفصّل خسائر العراق خلال حرب "داعش" والان مع التفاصيل





وعلى الرغم من مرور 5 سنوات من إعلان النصر على عصابات "داعش" الإرهابية وتكبد الالاف من الأرواح والخسائر المادية، إلا أن تلك العصابات ما تزال تشن هجمات بين الحين والأخر مستغلة السلاسل الجبلية والاوكار. بغداد - ياسين صفوان - وبعد ثلاث سنوات (2014-2017) من المعارك الدامية ضد العصابات الإرهابية وبفضل مشاركة الجيش العراقي والحشد الشعبي وجميع مفاصل الأمنية في العراق، تمت استعادة المدن التي استولتها عليها عصابات "داعش" آنذاك وأُعلن النصر في 10 كانون الأول من العام 2017.وعلى الرغم من مرور 5 سنوات من إعلان النصر على عصابات "داعش" الإرهابية وتكبد الالاف من الأرواح والخسائر المادية، إلا أن تلك العصابات ما تزال تشن هجمات بين الحين والأخر مستغلة السلاسل الجبلية والاوكار. ولا توجد ارقام دقيقة عن عدد العناصر المتبقية من عصابات "داعش" في العراق إلا ان قيادة العمليات المشتركة قد اشارت في تصريحات رسمية قبل حوالي شهرين الى أن "عدد عناصر داعش العراق اقل من 1000 عنصر، أغلبهم محليون".



*إحصائيات "مفزعة" بالخسائر

وتزامناً مع ذكرى "يوم النصر العظيم"، قدمت وزارة الثقافة، إحصائية بعدد المواقع الأثرية ودور العبادة التي دمرتها عصابات "داعش" في العراق. ونقلت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، عن وزير الثقافة أحمد البدراني قوله في كلمته أمام الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي في الرياض، إنّ "المدن التي عاث فيها الإرهاب تعد من زاهرات المدن تراثًا وعمرانًا وذخيرة علمية وثقافية، لكن الإرهاب لم يترك لها أماكن للتراث أو للعلم أو للعبادة أو للثقافة إلا وتم إمعان التدمير فيها". وأضاف أن "الإرهاب الداعشي دمر أكثر من (5000) مبنى تم إزالتها أو فقدان صلاحيتها للاستخدام من بينها (108) مساجد و(15) ضريحًا و(19) كنيسة و(37) مدرسة ومعبدًا واحدًا و(13) سوقًا و(13) حمامًا و(431) بيتًا تراثيًا، فضلاً عن المتاحف والمواقع الأثرية، مثمنًا دور دولة الإمارات العربية في إعادة إعمار الجامع النوري في الموصل الحدباء، وكذلك جهود (اليونسكو) ومبادرتها في (إحياء روح الموصل)". ودعا البدراني "الدول والمنظمات المشاركة في أعمال المؤتمر إلى ضرورة احتضان ورعاية أي توجه يعيد إعمار وترميم وصيانة تلك المدن وتأهيلها لاستعادة دورها الحيوي، لتعيش مرة أخرى حياتها الآمنة والمطمئنة بعيدًا عن شر الإرهاب وويلاته". *الخسائر الاقتصادية

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن حصيلة الخسائر الاقتصادية في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش آنذاك "صادمة". وقال المشهداني، إن "الخسائر توزعت في المناطق التي سيطرت عليها "داعش" في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك وديالى وبابل وبغداد"، مشيرا الى أن "الخسائر الحكومية وحدها من مبان وخزائن البنك المركزي والأسلحة في تلك المحافظات تقدر بـ 36 مليار دولار". أما ما يتعلق بأعداد المنازل فيعتقد الخبير الاقتصادي، أن "الحرب تسببت بتدمير ما يقرب من 250 ألف منزل في القطاع الخاص، بما يعادل 7.5 مليارات دولار، على اعتبار أن أقل تكلفة لإعادة الإعمار تقدر بـ 30 ألف دولار للمنزل الواحد"، في حين أشارت تقارير حكومية إلى أن أعداد المنازل المدمرة لم تتجاوز 150 ألفا. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن "الخسائر في قطاع الكهرباء بالمناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش كانت باهظة للغاية، وتقدر بـ 12 مليار دولار". ولفت موسى الى أن "قطاع الكهرباء نال الجزء الأكبر من الخسائر ليشمل محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مما أدى بالعراق إلى أن يفقد جزءا كبيرا من البنى التحتية وقتها". بدوره، قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أن "الحرب على الارهاب في سنوات 2014 الى 2017 كلفت الخزينة العراقية نحو 30 مليار دولار"، مبينا أن "الارهاب سلب قرابة خمس الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للعراق". وأضاف صالح في مقال نشره على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين أن "تكاليف العمليات العسكرية اليومية ارتفعت من 5 ملايين دولار يوميا الى قرابة 30 مليون دولار يوميا وهي نفقات تطلبتها ميادين الحرب ضد الإرهاب". وأشار الى أن "الارهاب أدى الى نزوح حوالي 6 ملايين مواطن من سكان المحافظات المحتلة الأمر الذي رفع من معدلات الفقر الى 30% بسبب فقدان العائلات الى مصادر دخل ونشاطها الاقتصادي فضلا عن تزايد معدلات البطالة". ولفت الى أن "الجو الاقتصادي في ذلك الوقت ظل محبطا بتحديات الركود المتمثلة باركانه الثلاثة وهي ركود الأسعار وهبوط النمو في الناتج المحلي والاجمالي وارتفاع مستويات البطالة". *البنى التحتية