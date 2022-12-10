حريق الوزيرية.. "جمرة" الفقدان لن تبرد عند الأهالي والدفاع المدني يستأنف البحث (صور)

بغداد - ياسين صفوان -

وبتاريخ 15 / 11/ 2022 أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن انتهاء عمليات البحث عن المفقودين بموقع حريق الوزيرية والتي دامت 9 أيام.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أنهت فرق الدفاع المدني التخصصية عمليات البحث عن المفقودين وما سبقها من عمليات إخماد للحريق الهائل الذي اندلع ببناية مخازن الوزيرية والتي استمرت قرابة تسعه ايام عمل متواصلة ليلاً ونهاراً وبأقصى استنفارا لفرق الدفاع المدني وبإشراف خبراء المديرية من ضباطها الأكفاء والتي تعد الأطول في تاريخها للبحث عن ضحايا الحوادث ".

وبينت: "فيما تابعة فرق الدفاع المدني أعمال البحث عن المتبقين من المفقودين والتي استمرت أعمالها قرابة 9 أيام حتى أكملت فرق الدفاع المدني التخصصية تفتيش الموقع بالكامل مع رفع الإنقاض ولم يتم العثور على جثثه، وبهذا تنتهي أعمال فرق الدفاع المدني بالكامل وتم سحب فرقها باستثناء أربعة فرق تخصصية ترابط بالموقع".

*موقف الأهالي

انتهاء عمليات البحث والتدقيق من قبل مديرية الدفاع المدني، لم تقنع أهالي الضحايا في حريق بناية الوزيرية، فاستمرت مناشداتهم وتظاهراتهم للبحث والكشف عن مصير رفات أبنائهم المفقودين في الحادث؛ املاً بالعثور عليهم، ففاجعة اختفاء الرفات قد تكون أكبر من فاجعة "الموت" لديهم.

على أثره، يقول والد أحد الضحايا في الحريق: "مصيبتنا بوفاة ولدنا كبيرة جدا، خرج الى العمل من اجل اعاناتنا، الا انه لم يعد مرة أخرى"، مستدركا بالقول: "لابد أن نعرف مصير ابننا".

وطالب مديرية الدفاع المدني، بـ "إعادة فتح التحقيق والكشف بصورة دقيقة عن بقية الرفات، وعدم اهمال الموضوع؛ باعتبار وجود قرابة من 11 الى 12 جثة داخل مكان الحادث حسب ادعاء بقية الأهالي".

*عودة العمل

على الرغم من مرور قرابة الشهر على انتهاء عمليات التدقيق والبحث عن رفات المفقودين في حادثة احتراق معمل يستخدم لتخزين العطور في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد، الا أن مديرية الدفاع المدني أعلنت عن إعادة عمليات البحث للكشف عن بقية الرفات الذين لم تعثر عليهم في المرة الأولى.

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، استئناف عمليات البحث والتفتيش الدقيق عن مفقودي حادث حريق الوزيرية بالعاصمة بغداد.

من جانبه، مدير اعلام وعلاقات مديرية الدفاع المدني، جودت عبد الرحمن، كشف تفاصيل جديدة بشأن استئناف العمل في مبنى حريق الوزيرية.

ويقول جودت في حديث لـ الخليج 365، إنه "تنفيذاً لأمر رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية وإشراف ميداني مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، فرق الدفاع المدني التخصصية في مجال البحث والإنقاذ تستأنف عمليات البحث والتفتيش الدقيق عن ضحايا مفقودي عمال مبنى شركة العطور في منطقة الوزيرية ببغداد استجابة لمناشدات ذوي الضحايا بإعادة أعمال البحث من قبل فرق الدفاع المدني التخصصية أَمَلاً بالعثور على رفات أبنائهم".