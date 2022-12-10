شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تعرف على القنوات الناقلة لمبارة فرنسا وإنجلترا وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يصطدم منتخب فرنسا بنظيره المنتخب الإنجليزي الليلة، فى مواجهة لا تقبل القسمة على أثنين، فى مباراة الدور الربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، حيث يطمح المنتخب الفرنسي فى مواصلة عروضه القوية ومحاولة الحفاظ على لقبه وتحقيق المونديال للنسخة الثانية على التوالي.

فيما يمتلك المنتخب الإنجليزي الدوافع الكبيرة لإقصاء بطل العالم من الدور ربع النهائي والتواجد فى المربع الذهبي للمونديال، فى محاولة لحصد اللقب الغائب من إنجلترا فى هذه النسخة، خاصة أنه لم يتعرض لأي هزيمة سابقة من منتخب الديوك بالمونديال.

وكان منتخب إنجلترا قد تمكن من الوصول إلى الدور ربع النهائي، بعدما تمكن من الفوز على منتخب السنغال بثلاثية نظيفة، فى حين تمكن المنتخب الفرنسي الوصول إلى هذه المرحلة بعد ان تمكن من تحقيق الفوز على بولندا 1/3.



موعد مباراة فرنسا وإنجلترا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا نظيره المنتخب الإنجليزي اليوم السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات مونديال قطر 2022،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإنجلترا

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية، والتى تعد من أهم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وفرنسا لكونها تملك حق النقل الحصري فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع العلم أن المباراة ستذاع عبر قنوات بين سبورت المفتوحة.

بجانب أن المباراة سيتم إذاعتها عبر سلسلة قنوات الكأس القطرية، حيث ستذاع مباراة فرنسا وإنجلترا عبر قناة Alkass 1 Extra.