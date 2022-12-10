شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تعرف على تاريخ مواجهات فرنسا وإنجلترا السابقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب فرنسا لخوض تحدي قوي للغاية ومثير الليلة، حينما يواجه المنتخب الإنجليزي، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،حيث يسعي المنتخب الفرنسي لمواصلة إنتصاراته فى الآونة الأخيرة والزحف نحو الوصول إلى المباراة النهائية للحفاظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالي.

ويمتلك منتخب فرنسي إحصائية مقلقة قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي الليلة، حيث سبق للمنتخبين أن ألتقي فى 31 مباراة سابقة على كافة الأصعدة الرسمية والودية، تمكنت الأسود الثلاثة فى الفوز خلال 17 مباراة، فى حين تفوقت الديوك فى 9 لقاءات فقط، وحسم التعادل الخمس مباريات المتبقية.

وعلى صعيد مباريات المنتخبين فى كأس العالم، فقد ألتقي المنتخبين فى مناسبتين سابقتين بالمونديال، تمكن خلالهما المنتخب الإنجليزي من تحقيق الفوز، فى حين لم يسبق للمنتخب الفرنسي أن تفوق على منتخب الأسود الثلاثة بكأس العالم.



ديشامب يخشي من خبرات كين!

وشدد المدرب الفرنسي ديديه ديشامب على مدافعه، على ضرورة فرض رقابة لصيقة على المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، خاصة فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع يها فى التعامل مع مثل هذه المواجهات الصعبة، كما أكد أن التركيز هو المفتاح الوحيد لتحقيق الفوز بهذه المواجهة المعقدة.



موعد مباراة فرنسا وإنجلترا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا نظيره المنتخب الإنجليزي اليوم السبت، فى الدور ربع النهائي من منافسات مونديال قطر 2022،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا قد تمكن الوصول إلى الدور ربع النهائي، بعدما تمكن من الفوز على منتخب السنغال بثلاثية نظيفة، فى حين تمكن المنتخب الفرنسي الوصول إلى هذه المرحلة بعد ان تمكن من تحقيق الفوز على بولندا 1/3.