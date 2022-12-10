شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: تقرير الحكومة بشأن "ادعاءات الاقتصاد" رسالة طمأنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن البسيط لازال يواجه محاولات مضللة ببث الشائعات والادعاءات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تستهدفه لتزييف الوعي، وهو ما يستوجب علينا أن يقوم الإعلام بكافة وسائله المقروءة و المسموعة، واستغلال ما لدينا من متخصصين على وسائل التواصل الاجتماعي، لتبسيط المعلومة وتوضيحها بطرق متعددة مختصرة ليطمئن المواطن المصري البسيط، والأخص على المستوى الاقتصادي والذي عادة ما يحمل مصطلحات معقدة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير رئاسة مجلس الوزراء، الصادر مؤخرا عن حقيقة الموقف حول الاقتصاد المصري، جاء بشكل وافي ومتخصص وبه طمأنة كبيرة للمهتمين بالشأن الاقتصادي في مصر، ولكل من يريد الاستثمار من خارج مصر، موضحا أنه قد راعى الوضوح و الشفافية، وكان به رد على كافة الإدعاءات التى يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، بل والأكثر من ذلك به توضيح للآليات التى تدير بها الدولة المصرية اقتصادها بشكل عام و سياساتها النقدية بشكل خاص.

ولفت إلى أن هذا التقرير تخصصي للغاية، ومن ثم فهناك حاجة لتبسيط المعلومة حتى يمكن نشرها وتداولها، لتكون الحل الأمثل في تداول التقرير على أوسع نطاق و أكبر عدد من المصريين، مشددا أن يروجون للإشاعات و الأكاذيب عن الدولة المصرية عموما و اقتصادها خصوصا، لن يتوقفوا و لن يتراجعوا، لذلك يجب علينا جميعا أن نستمر في الخطاب الدائم لبناء الوعي على كل المستويات والأصعدة.