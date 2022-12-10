شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء كرواتيا يترك قمة أوروبية.. شاهد النصر على البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لم يستطع رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش إخفاء فرحته، الجمعة، في قمة لدول الاتحاد الأوروبي المتوسطية، بعد الفوز على البرازيل.

وتغلب منتخب كرواتيا على البرازيل المرعبة بركلات الترجيح، ليتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال بلينكوفيتش مبتهجا للصحفيين في نهاية القمة في مدينة أليكانتي الإسبانية بعد أن وجه ثمانية قادة آخرين التهنئة لمنتخب كرواتيا على هذا الفوز الكبير: "كان هذا بالتأكيد أكثر الاجتماعات إثارة هذا العام وربما على الإطلاق بسبب هذه النهاية السعيدة".

وأضاف: "أركز أكثر على ما يحدث في بلادي وأفكر في منافسنا في الدور قبل النهائي".

فيما قال مصدر حضر الاجتماع لـ "رويترز"، إن بلينكوفيتش شاهد الجزء الأخير من المباراة المثيرة بدلا من حضور اجتماع بشأن الحوكمة الاقتصادية.

في حين قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث إن كل الزعماء شاهدوا ركلات الترجيح معا.