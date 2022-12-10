شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا: الوضع في مناطق بالشرق لا يزال صعبا للغاية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع في مناطق رئيسية من جبهة دونباس بشرق أوكرانيا لا يزال صعبا للغاية، لكن قوات كييف صامدة.

وأضاف رئيس أوكرانيا في خطاب مساء الجمعة، أن القوات الروسية دمرت بلدة باخموت، أحد مراكز القتال في الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، يجب أن يتوقع الأوكرانيون انقطاعات للكهرباء طوال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن العديد من محطات الطاقة قد تضررت في خضم الهجمات الروسية.

وأضاف رغم أن الوضع "تحت السيطرة" حاليا، فلا يزال هناك نقص في إمدادات الطاقة بسبب الضرر.

وقال إن كل محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية بالبلاد قد تضررت.

إضافة إلى ذلك، أوضح أن نحو 40% من أنظمة شبكات الضغط العالي تضررت بدرجات مختلفة.

ولخص حديثه قائلا إنه في معظم المناطق، لا تزال الضغوط على إمدادات الكهرباء كبيرة.

ووفقا لوكالة "يونيان" الأوكرانية الحكومية للأنباء، قال: "لنكن صادقين أننا سنعيش بشكل مستمر في هذا الشتاء تحت ظروف كهرباء محدودة".

وأشار إلى أنه سيتم وضع الأولويات، مشيرا إلى أن الأولويات ستكون للبنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات ومرافق المياه وإمدادات التدفئة، ثم المجمع الصناعي العسكري، تحت شعار " كل شيء من أجل الجبهة".