انت الان تتابع خبر الحرس الثوري يعلن إحباط مخطط اغتيال والد زوجة الرئيس الإيراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحرس الثوري في بيان ان "استخباراته في محافظة خراسان الرضوية قامت برصد واعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم "جيش الظلم" الإرهابي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وزعزعة الأمن في مدينة مشهد المقدسة ومنها مهاجمة مبنى المحافظة واغتيال إمام الجمعة بالمدينة".وتابع البيان: "تم ضبط كمية ملحوظة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات من وكر هؤلاء الإرهابيين، كما تم تحديد ورصد عناصر آخرين على صلة بهم وداعمين لهم في محافظات أخرى"، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن معلومات أخرى حول هذه العملية الأمنية المعقدة".