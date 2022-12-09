انت الان تتابع خبر ميسي يحطم رقم بيليه ويعادل إنجاز باتيستوتا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440751-638062176345693903.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-09 | 22:19
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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه في بطولة كأس العالم قطر 2022، خلال مباراة فريقه الجارية حاليا أمام هولندا في ربع نهائي المونديال على ملعب ستاد لوسيل.
وتقدمت الارجنتين بهدف أول في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، عبر ناهويل مولينا بعدما تلقى بينية سحرية من ميسي داخل منطقة الجزاء لينفرد بحارس هولندا، ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.
وبحسب أرقام "أوبتا"، صنع ميسي الهدف الخامس له في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، ومنذ بدء "أوبتا" في جمع الاحصائيات الخاصة بالمونديال، هذا هو الرقم القياسي في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، متخطيا رقم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بصناعة 4 أهداف.
وفي الدقيقة 73 سجل ميسي الثاني من علامة الجزاء، لعادل ليونيل إنجاز جابريل باتيستوتا، كأفضل هداف في تاريخ الأرجنتين في كؤوس العالم برصيد 10 أهداف.
وبحسب أرقام "أوبتا"، صنع ميسي الهدف الخامس له في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، ومنذ بدء "أوبتا" في جمع الاحصائيات الخاصة بالمونديال، هذا هو الرقم القياسي في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، متخطيا رقم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بصناعة 4 أهداف.
وفي الدقيقة 73 سجل ميسي الثاني من علامة الجزاء، لعادل ليونيل إنجاز جابريل باتيستوتا، كأفضل هداف في تاريخ الأرجنتين في كؤوس العالم برصيد 10 أهداف.
يذكر أن المباراة اتجهت الى الاشواط الاضافية بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل (2-2).
ويواجه الفائز من تلك المباراة في نصف النهائي منتخب كرواتيا، والذي أطاح بدوره بالبرازيل بركلات الترجيح.